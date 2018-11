Präsidialamt will Bergung eines vor 38 Jahren gesunkenen Patrouillenboots überprüfen

Photo : KBS News

Das Präsidialamt will präzise untersuchen, ob ein vor 38 Jahren untergegangenes Patrouillenboot geborgen werden kann.Das 60-Tonnen-Patrouillenboot 72 der Küstenwache sank im Januar 1980 vor Goseong in der Provinz Gangwon an der Ostküste, nachdem es mit einem anderen Patrouillenschiff kollidiert war. Alle 17 Mitglieder der Küstenwache an Bord gingen vermisst.Die Regierung beschloss, nach diesem Patrouillenboot zu suchen. Das Büro des Präsidenten teilte mit, man glaube unverändert, dass es die Pflicht des Staates sei, die sterblichen Überreste derjenigen an die Angehörigen zurückzugeben, die sich für den Staat geopfert hatten. Die Regierung werde bestmögliche Anstrengungen unternehmen.Die Hinterbliebenen der Besatzungsmitglieder begrüßten die Entscheidung des Präsidialamtes.Die Wassertiefe der Meereszone, in der das Patrouillenboot unterging, wird auf 80 bis 100 Meter geschätzt.