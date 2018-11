Nationales Studie: Arbeitsplatz ist größte Sorge der Koreaner

Der Arbeitsplatz stellt laut einer Studie des Ministeriums für Gesundheit und Soziales die größte Sorge der Südkoreaner dar.



Entsprechende Ergebnisse einer Meinungsumfrage zur sozialen Absicherung veröffentlichte das Ministerium am Dienstag.



36 Prozent der 1.000 befragten Einwohner nannten den Arbeitsplatz als aktuell größte Sorge. 17 Prozent gaben die Gesundheit an, 15 Prozent das Leben im hohen Alter.



Als Sorge in fünf Jahren nannten 22 Prozent das Leben im hohen Alter. 21 Prozent antworteten mit Gesundheit, 20 Prozent mit Arbeitsplatz.



69 Prozent der 100 befragten Experten antworteten, dass der Arbeitsplatz die aktuelle Sorge der Bürger darstelle. Der Arbeitsplatz stellt für 50 Prozent der Experten auch die Sorge in fünf Jahren dar.



51 Prozent der Bürger sagten, dass sie sich auf das Leben im hohen Alter vorbereiten. Als Methode hierfür nannten 60 Prozent die nationale Rente, 20 Prozent Bankeinlagen und Versicherungen.



Die Lebenszufriedenheit lag im Schnitt bei 6,6 von zehn möglichen Punkten. Die Menschen in ihren Zwanzigern zeigten mit 6,88 Punkten die größte Zufriedenheit. Der Wert ging mit dem Alter stets zurück und erreichte bei den über 60-Jährigen nur 6,19 Punkte.



80 Prozent befürworteten eine Erweiterung der Sozialversicherungspolitik, jedoch lediglich 32 Prozent sprachen sich für größere Steuerlasten oder Versicherungsbeiträge hierfür aus.



Für die Umfrage befragte das Koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten 1.000 über 20-Jährige und 100 Experten.