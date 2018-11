Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechter haben beim ersten Weltcup des Internationalen Fechterbundes (FIE) der Saison Mannschaftsgold gewonnen.Die Nationalmannschaft bestehend aus Gu Bon-gil, Oh Sang-uk, Kim Jun-ho und Ha Han-sol setzte sich im Finale in Algier am Montag mit 45:31 gegen Russland durch.Ha hatte zuvor die Goldmedaille im Einzelwettbewerb geholt.