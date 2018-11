Politik Seoul: Baubeginn für Eisenbahnverbindung wird abhängig von Nordkorea-USA-Diskussionen festgelegt

Der Termin für die Zeremonie für den ersten Spatenstich für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung wird voraussichtlich mit Rücksicht auf den Stand der Diskussionen zwischen Nordkorea und den USA festgelegt.



Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Dienstag vor der Presse.



Süd- und Nordkorea hatten bei ihrem hochrangigen Treffen am 15. Oktober vereinbart, die Zeremonie für den Baubeginn Ende November oder Anfang Dezember zu veranstalten. Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA konnte jedoch eine gemeinsame Untersuchung der Eisenbahn in Nordkorea, die Ende Oktober begonnen werden sollte, bisher nicht eingeleitet werden.



Das Ressort treffe derzeit Vorbereitungen, damit die Zeremonie wie vereinbart erfolgen könne, fügte der Beamte hinzu.



Es hieß weiter, man hoffe, dass die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und die Denuklearisierung in einem Tugendkreis gut vorankämen. Damit antwortete er auf die Frage, ob er glaube, dass bei der ersten Sitzung einer neuen Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Nordkorea am Dienstag (Ortszeit) in Washington die gemeinsame Eisenbahn-Untersuchung thematisiert werde.