Wirtschaft Südkoreas Börse schließt erneut im Minus

Südkoreas Börse hat am Dienstag erneut im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,86 Prozent auf 2.082,58 Zähler. Am Montag hatte der Kospi nach längerer Durststrecke ein Vier-Wochen-Hoch erreicht.



Laut Analysten habe die Börse in Seoul verloren, da am Montag der Dow Jones 1,56 Prozent und die Nasdaq-Börse 3,03 Prozent verloren hatte.



An der US-Börse war die Stimmung eingetrübt, weil beim Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgipfel wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China keine gemeinsame Erklärung angenommen werden konnte.



Der Handelsstreit habe schwer auf dem Markt gelastet und der scharfe Rückgang der Technologieaktien in den USA habe auch auf die Stimmung der südkoreanischen Anleger gedrückt, fasste Lee Young-gon von Hana Financial Investment laut der Nachrichtenagentur Yonhap den Handelstag zusammen.