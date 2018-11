Innerkoreanisches Nordkorea zerstört zehn Wachposten in DMZ

Nordkorea hat zehn Wachposten in der Demilitarisierten Zone (DMZ) zerstört.



Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, sei die vollständige Zerstörung der Wachposten bestätigt worden.



Die Sprengung am Dienstagnachmittag habe rund vier Minuten gedauert.



Beide Koreas hatten sich in einem Militärabkommen vom 19. September darauf geeinigt, insgesamt 22 Wachposten in der DMZ zu zerstören. Lediglich ein Wachposten auf jeder Seite wird aufgrund deren historischer Bedeutung erhalten.