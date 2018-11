Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Nordkorea tagt erstmals

Photo : YONHAP News

Eine Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA für eine reibungslose Kooperation bei den Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm ist am Dienstag (Ortszeit) offiziell ins Leben gerufen worden.Die Arbeitsgruppe tagte in Washington unter Leitung des Sondergesandten für Frieden und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Lee Do-hoon, und des Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, zum ersten Mal.Beide Seiten hätten die Bedeutung des bilateralen Bündnisses als wichtige Achse für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region erneut bestätigt, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Sie hätten tiefgründige Diskussionen über Angelegenheiten im Zusammenhang mit Nordkorea und dessen Atomprogramm, darunter eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel, die Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats sowie die innerkoreanische Kooperation, geführt.Südkorea und die USA hätten vereinbart, Sitzungen der Arbeitsgruppe regelmäßig abzuhalten und zu systematisieren, um die gegenseitige Unterstützung und Kooperation weiter zu verstärken, hieß es weiter.