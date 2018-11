Koreanischer Tourist von Bergzug in Schweiz erfasst und gestorben

Photo : YONHAP News

Ein Südkoreaner in seinen Sechzigern ist in der Schweiz von einem Bergzug erfasst und getötet worden.Das berichteten lokale Medien wie der Sender SRF am Dienstag (Ortszeit).Laut der Polizei und lokalen Medien wurde der Mann, ein Pauschaltourist, am Montagnachmittag zwischen dem Bahnhof Rigi Staffel und dem Bahnhof Rigi Kulum am Bergmassiv Rigi von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er bereits tot.Die Polizei teilte mit, dass damals am Bergmassiv Rigi Schnee gefallen sei und dichter Nebel geherrscht habe. Daher sei die Sicht sehr schlecht gewesen.Die Polizei des Kantons Schwyz untersucht derzeit die genaue Unfallursache.