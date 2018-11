Gewerkschaftsdachverband KCTU organisiert Generalstreik

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband KCTU startet wie geplant am heutigen Mittwoch einen Generalstreik.KCTU, Korean Confederation of Trade Unions, fordert die Bekämpfung alter Misstände, das Recht auf eine Gewerkschaftsbeteiligung, soziale Reformen und den Stopp der Änderung des Arbeitsrechts für die Erweiterung der Dauer flexibler Arbeitszeiten.KCTU erwartet, dass sich etwa 160.000 Mitglieder an dem Streik beteiligen werden. Sie werden für eine bestimmte Zeit die Arbeit niederlegen.KCTU plant eine Massenkundgebung vor dem Parlamentssitz in Seoul. Landesweit an 14 Orten werden Kundgebungen abgehalten. Die Organisation rechnet mit rund 40.000 Teilnehmern.Die Polizei will Beamte einsetzen, um auf Eventualitäten reagieren zu können.