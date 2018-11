Wirtschaft Großunternehmen investieren in Startups der Industrie 4.0

Koreanische Großunternehmen haben in den letzten drei Jahren über eine Billion Won in Startup-Unternehmen im Zusammenhang mit der vierten industriellen Revolution investiert.



Das ergab eine Untersuchung des Informationsportals CEO Score. Untersucht wurden 254 der 500 umsatzstärksten Unternehmen, die einen Quartalsbericht vorlegen.



53 Unternehmen investierten seit 2015 bis zum dritten Quartal dieses Jahres Kapital in Startups der Industrie 4.0. Insgesamt eine Billion und 59,4 Milliarden Won (935 Millionen Dollar) wurden in 210 Neugründungen gesteckt.



Die größte Anzahl der Investitionen verzeichnete Naver. Das IT-Unternehmen investierte in 51 Firmen. 24 Firmen davon sind auf dem Gebiet künstliche Intelligenz tätig.



Auf Platz zwei folgte Hyundai Motor mit 20 Startups, gefolgt von SK Telecom (13), SK Corporation (10) und Samsung Electronics (9).



Beim Investitionsvolumen rangierte SK Corporation mit 241,9 Milliarden Won (213 Millionen Dollar) an der Spitze. Naver investierte 108,8 Milliarden Won (96 Millionen Dollar).