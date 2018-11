US-Außenminister: Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen darf nicht schneller sein als Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo muss die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen im Gleichschritt mit der Denuklearisierung Nordkoreas voranschreiten.Auf einer Pressekonferenz im Außenministerium sagte er am Dienstag, dass Seoul und Washington eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hätten, um die enge Zusammenarbeit in Nordkorea-Fragen sicherzustellen.Zwischen beiden Staaten bestehe eine "völlige Übereinstimmung" in der Frage, wie weiter vorgegangen werde. Das sagte der Chefdiplomat auf eine Frage zu den Bemühungen der beiden Verbündeten um eine Koordinierung der Anstrengungen für die atomare Abrüstung Nordkoreas.Washington habe deutlich gemacht, dass der Frieden auf der Halbinsel und die Denuklearisierung Nordkoreas nicht hinter der Verbesserung des innerkoreanischen Verhältnisses zurückbleiben dürften, fügte er hinzu.