Staat bietet 7,2 Millionen jungen Menschen kostenlose Gesundheitsuntersuchung an

Photo : YONHAP News

7,2 Millionen junge Menschen haben ab dem kommenden Jahr Anspruch auf vom Staat angebotene kostenlose Vorsorgeuntersuchungen.Das Ministerium für Gesundheit und Soziales teilte am Mittwoch mit, dass entsprechende Änderungen der Kriterien für Gesundheitsuntersuchungen ab dem 1. Juli 2019 in Kraft treten würden.Unter den Bürgern in ihren Zwanzigern und Dreißigern konnten bisher nur diejenigen, die als Firmenangestellte oder als Haushaltsvorsteher an der nationalen Krankenversicherung beteiligt sind, regelmäßige kostenlose Gesundheitsuntersuchungen erhalten.Ab dem kommenden Jahr haben auch 4,61 Millionen Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, die von den versicherten Firmenangestellten unterhalten werden, Anspruch auf kostenlose Gesundheitsuntersuchungen. Weitere neue Nutznießer sind 2,46 Millionen junge Menschen, die Familienmitglieder der örtlich Versicherten sind, sowie 114.000 Haushaltsmitglieder von Personen, die vom Staat finanzielle Unterstützung für medizinische Behandlungen erhalten.