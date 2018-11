Regierung gibt offiziell Auflösung von Stiftung für Trostfrauen bekannt

Photo : YONHAP News

Eine gemäß einer Einigung zwischen Südkorea und Japan über die sogenannte Trostfrauenfrage gegründete Stiftung wird aufgelöst.Das Ministerium für Gleichstellung und Familie gab am Mittwoch bekannt, dass ein gesetzliches Verfahren für die Auflösung der Versöhnungs- und Heilungsstiftung eingeleitet werde.Die Stiftung ist ein Ergebnis der im Dezember 2015 von Seoul und Tokio erzielten Einigung über die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Die japanische Regierung zahlte eine Milliarde Yen (8,86 Millionen Dollar), damit die Stiftung Projekte für die Unterstützung koreanischer Opfer durchführen kann. Die Stiftung war jedoch von Anfang an umstritten, da im Zuge der Diskussionen die Meinungen ehemaliger Sexsklavinnen nicht berücksichtigt wurden.Die südkoreanische Regierung will nach Anhörung der Meinungen von Opfern der Sexsklaverei entscheiden, wie sie mit den nicht ausgegebenen Stiftungsmitteln in Höhe von 5,78 Milliarden Won (5,1 Millionen Dollar) umgehen soll.Das Außenministerium will zugleich diplomatische Maßnahmen wie Diskussionen mit der japanischen Regierung treffen. Es wird jedoch befürchtet, dass Japan den Erhalt ablehnen wird, sollte Südkorea die eine Milliarde Yen zurückgeben wollen. Tokio kann dies als Verletzung der Einigung betrachten.