Seoul setzt ersten Wasserstoffbus in Betrieb

Photo : YONHAP News

In Seoul wird am Mittwoch der erste Wasserstoffbus in Betrieb gesetzt.Die Stadtverwaltung beschloss, auf einer Buslinie einen wasserstoffbetriebenen Bus probeweise einzuführen. Nächstes Jahr werden sieben weitere dieser Busse eingeführt.Für die Aufladung werden etwa 15 Minuten benötigt. Mit einer Stromladung können 317 Kilometer zurückgelegt werden.Sollte Sauerstoff in der Luft, der Feinstaub enthält, in einen Wasserstoffbus gelangen und sich mit Wasserstoff verbinden, wird nur sauberes Wasser emittiert, in dem Schadstoffe zu 99,9 Prozent beseitigt wurden. Pro Bus kann die Luft für 76 Erwachsene gereinigt werden.Die Stadt will zudem nächstes Jahr erstmals im Land eine Wasserstoff-Tankstelle einrichten, an der durch die Zersetzung von komprimiertem Erdgas (CNG) Wasserstoff erzeugt wird.