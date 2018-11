Berufungsgericht beschließt zweijährige Haftstrafe für Ex-Präsidentin Park wegen Wahleinmischung

Photo : KBS News

Ein Berufungsgericht hat die frühere Staatspräsidentin Park Geun-hye zu zwei Jahren Haft wegen der Einmischung in die Parlamentswahlen 2016 verurteilt.Das Oberste Gericht von Seoul hielt damit ein Urteil einer unteren Instanz aufrecht. Die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer längeren Haftstrafe für die abgesetzte Präsident wurde zurückgewiesen.Park hatte sich vor den Parlamentswahlen in den Ausleseprozess der Kandidaten der damaligen Regierungspartei Saenuri eingemischt.Ihre Haftstrafe wegen einer Reihe von Vergehen, darunter Korruption in mehreren Fällen, beläuft sich damit auf insgesamt 33 Jahre.