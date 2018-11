Politik Tokio protestiert gegen Auflösung von Stiftung für Trostfrauen

Das japanische Außenministerium hat gegen die Entscheidung der südkoreanischen Regierung Protest erhoben, eine gemäß der bilateralen Einigung gegründete Stiftung für die sogenannten Trostfrauen aufzulösen.



Südkorea gab am Mittwoch die Auflösung der sogenannten Versöhnungs- und Heilungsstiftung offiziell bekannt.



Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, habe Vizeaußenminister Takeo Akiba am Mittwoch den südkoreanischen Botschafter in Tokio, Lee Su-hoon, einbestellt, um Protest zu erheben.



Akiba habe die Position übermittelt, dass Seoul die 2015 getroffene Einigung zwischen Südkorea und Japan einhalten müsse.



Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga sagte vor der Presse, eine aufrichtige Umsetzung der Einigung zwischen Südkorea und Japan sei wichtig. Tokio werde weiterhin beharrlich die südkoreanische Regierung zur Umsetzung auffordern.