Wirtschaft Börse schließt am Mittwoch im Minus

Südkoreas Börse hat am Mittwoch im Minus geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,29 Prozent auf 2.076,55 Zähler.



Erneut hatten am Vortag der Dow Jones und der Nasdaq in den USA kräftig verloren. Anlass dafür waren laut Analysten in Seoul der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen Washington und Peking sowie ein allgemein trüber Ausblick für die Weltwirtschaft.



Der US-Markt habe wegen unsicherer Aussichten für die Leistungen der Einzelhändler gepaart mit einem scharfen Rückgang der internationalen Ölpreise schwächer geschlossen, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities.