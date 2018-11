Koreas verbinden Straßen in DMZ

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea verbinden am Donnerstag ihre Straßen innerhalb der demilitarisierten Zone (DMZ) in Cheorwon in der Provinz Gangwon miteinander.Es ist das erste Mal nach dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens im Jahr 1953, dass beide Koreas Straßen innerhalb der DMZ miteinander verbinden.Süd- und Nordkorea hätten seit der Unterzeichnung der militärischen Übereinkunft vom 19. September in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori (Pfeilspitze), wo die gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen erfolgen werde, neben der Minenräumung am Straßenbau gearbeitet, sagte ein südkoreanischer Militärvertreter. Die Straßen mit einer Breite von bis zu zwölf Metern und beginnend an der Grenzlinie zur DMZ auf beiden Seiten würden an der militärischen Demarkationslinie miteinander verbunden.Beide Seiten hatten vereinbart, für eine reibungslose gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen Straßen zu bauen und miteinander zu verbinden. Das Bergungsprojekt findet von April bis Oktober nächsten Jahres statt. Der Hügel Hwasalmeori war im Koreakrieg ein hart umkämpfter Gefechtsort.