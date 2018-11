Politik Regierung verabschiedet Finanzierung innerkoreanischer Projekte

Die Regierung hat beschlossen, für die Umsetzung innerkoreanischer Projekte 4,1 Milliarden Won (3,6 Millionen Dollar) aus dem Fonds für innerkoreanische Kooperation bereitzustellen.



Laut dem Vereinigungsministerium wurde bei der Sitzung des Rats zur Förderung von Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea am Mittwoch beschlossen, 1,407 Milliarden Won (1,25 Millionen Dollar) für die Bekämpfung von Waldkrankheiten und -schädlingen zur Verfügung zu stellen. Das Geld wird für den Kauf von Chemikalien zur Schädlingsbekämfpung und den Transport ausgegeben.



Für Geräte zur Minenräumung und zum Straßenbau für die gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen werden 735 Millionen Won (651.000 Dollar) bereitgestellt.



Für die Normalisierung der innerkoreanischen militärischen Kommunikationsleitung im Westen werden bis zu 939 Millionen Won (832.000 Dollar) zur Verfügung gestellt, für die gemeinsamen Ausgrabungsarbeiten an der Palastanlage Manwoldae in Kaesong bis zu 1,106 Milliarden Won (980.000 Dollar).



Das Ministerium betonte, es werde mit den beteiligten Behörden und der Weltgemeinschaft intensiv diskutieren, damit im Zuge der Umsetzung der vier Projekte die Sanktionen gegen Nordkorea nicht verletzt würden.



Außerdem wurde der Plan für den Bau einer Autobahn zwischen Moonsan und Dorasan für eine spätere Verbindung mit einer nordkoreanischen Autobahn bis Kaesong verabschiedet.