Südkoreaner zum Interpol-Chef gewählt

Der Südkoreaner Kim Jong-yang ist zum Präsidenten der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) gewählt worden.Der 57-Jährige setzte sich am Mittwoch bei der Wahl in Dubai zum Abschluss der Interpol-Generalversammlung durch, berichteten Südkoreas Nationale Polizeibehörde und das Außenministerium.Größter Konkurrent um den Posten war der zunächst als Favorit gehandelte Russe Alexander Prokopchuk, wie Kim ein Interpol-Vizepräsident.Kim trat 1992 in den Polizeidienst ein und war vor dem Wechsel zu Interpol Chef der Polizeibehörde der Provinz Gyeonggi.Er folgt auf den Chinesen Meng Hongwei, der vor zwei Monaten verschwand. Kim wird zunächst für die restliche Amtszeit des Vorgängers bis November 2020 an der Spitze der Organisation stehen.