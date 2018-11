US-Verteidigungsminister: Südkorea und USA wollen Frühjahrsmanöver verkleinern

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen ihr Manöver im kommenden Frühjahr verkleinern.Damit sollten die Verhandlungen über Nordkoreas Atomwaffenprogramm erleichtert werden, sagte US-Verteidigungsminister James Mattis am Mittwoch.Reportern in Washington erklärte er, dass die Übung Foal Eagle leicht umstrukturiert werde, damit sie für die Diplomatie nicht schädlich sei.Es wäre das fünfte Militärmanöver, das aus Rücksicht auf die Verhandlungen mit Nordkorea über das Atom- und Raketenprogramm im Umfang reduziert wird.US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten sich bei ihrem Spitzentreffen in Singapur im Juni auf die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geeinigt.Zuletzt waren die Abrüstungsverhandlungen jedoch ins Stocken geraten.