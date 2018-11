US-Außenminister hofft weiter auf zweiten Gipfel mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hofft weiter auf einen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel.Mit dem Vorsitzenden Kim Jong-un würden weiterhin Gespräche geführt, damit er dazu gebracht werde, sein Versprechen der vollständigen und nachweislichen Denuklearisierung zu erfüllen, sagte der Chefdiplomat am Mittwoch in der Pete Mundo Morning Show.Dies wäre großartig für Amerika, die Region und wunderbar für die Menschen in Nordkorea. Er hoffe auf ein Spitzentreffen Anfang 2019, fügte er hinzu.Pompeo sollte Anfang des Monats einen hohen nordkoreanischen Beamten treffen, um Pläne für einen zweiten Gipfel zu erörtern und Details der nordkoreanischen Zusage für die Abschaffung des Nuklearprogramms zu besprechen.Einen Tag vor dem Termin war das Treffen verschoben worden. Nach Einschätzung der USA seien Probleme mit der Zeitplanung der Grund dafür gewesen.US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un kamen bei ihrem Spitzentreffen in Singapur im Juni überein, auf die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten.