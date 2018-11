Koreaner in London planen Kundgebung nach Mobgewalt an Koreanerin

Photo : YONHAP News

Die koreanische Frauengemeinde in Großbritannien will in London eine Kundgebung veranstalten.Man wolle am Sonntag (Ortszeit) in Oxford Circus in London eine Kerzenlichtdemonstration abhalten, teilten Veranstalter am Donnerstag mit.Anlass ist, dass eine südkoreanische Studentin am 11. November dort von einer Gruppe bestehend aus etwa zehn Jugendlichen verprügelt wurde, die als Briten vermutet werden. Durch die Kundgebung will die Koreanergemeinde die britischen Behörden zu gründlichen Ermittlungen und der Verhinderung der Wiederholung ähnlicher Fälle auffordern.Im vergangenen November war ein südkoreanischer Student von zwei britischen Teenagern mit einer Flasche am Gesicht verletzt worden. Dies wurde als rassistische Straftat eingestuft.