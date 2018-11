Wirtschaft Regierung legt Fördermaßnahmen für kleine und mittelgroße Schiffbauer vor

Regierung und Zivilsektor wollen insgesamt 140 LNG (Flüssigerdgas)-betriebene Schiffe in Auftrag geben, um die unter einem Auftragsmangel leidenden kleinen und mittelgroßen Schiffbauer zu unterstützen.



Die Regierung will zudem der Schiffbauindustrie Kredite in Höhe von 1,7 Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar) anbieten.



Entsprechende Maßnahmen zur Belebung der Schiffbauindustrie legte die Regierung am Donnerstag vor. Bei dem Maßnahmenpaket liegt der Fokus auf kleinen und mittelgroßen Werften und Lieferanten von Geräten und Materialien, während frühere Maßnahmen unter anderem für große Unternehmen gedacht waren. Im Mittelpunkt steht, die noch in Schwierigkeiten befindlichen kleinen und mittleren Unternehmen mit Aufträgen und Krediten zu versorgen und mittel- und langfristig deren Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken.



Für die Schaffung eines Marktes für LNG-betriebene Schiffe, die als umweltfreundliche Schiffe der Zukunft gelten, werden bis 2025 insgesamt 140 Schiffe dieser Art in Auftrag gegeben. Zunächst werden nächstes Jahr zwei Schiffe bestellt.



Die Regierung erwartet, dass dadurch ein Markt mit einem Volumen von einer Billion Won (885 Millionen Dollar) für kleine und mittelgroße Schiffbauer entstehen werde. Der Gesamtumsatz der 78 kleineren Werften betrug letztes Jahr 601,2 Milliarden Won (532 Millionen Dollar).