Seoul: Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA stehen in enger Diskussion über Unterstützung der Denuklearisierung

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA stehen in einer engen Diskussion, um die diplomatischen Bemühungen beider Regierungen um Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas zu unterstützen.Das sagte die Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums Choi Hyun-soo am Donnerstag vor der Presse. Damit antwortete sie auf eine Frage in Bezug auf die Äußerung von US-Verteidigungsminister James Mattis, dass die gemeinsame Übung Foal Eagle nächstes Jahr im Umfang reduziert werde.Südkorea und die USA überprüften mit Rücksicht auf die Sicherheitslage, wie die gemeinsamen Übungen und Manöver im kommenden Jahr durchgeführt würden. Man gehe davon aus, dass die Äußerung von Minister Mattis in diesem Zusammenhang erfolgt sei, sagte Choi.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hatte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die jährliche Sicherheitskonsultation (SCM) zwischen Südkorea und den USA am 31. Oktober in Washington gesagt, dass die Richtung der gemeinsamen Militärübungen im kommenden Jahr vor dem 1. Dezember beschlossen werde.