Seoul: Verfahren für Sanktionsbefreiung für Eisenbahnuntersuchung mit USA in Gang

Photo : YONHAP News

Südkorea berät sich zurzeit mit den USA und den Vereinten Nationen, damit für eine gemeinsame Vor-Ort-Untersuchung der Eisenbahn in Nordkorea eine vorläufige Ausnahme von den Sanktionen gemacht wird.Das sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern. Mit Rücksicht auf den Stand dieses Verfahrens diskutiere das Ministerium mit den beteiligten Behörden über den Zeitplan.Die gemeinsame Untersuchung für eine innerkoreanische Eisenbahnverbindung hat sich weiter verzögert.Auf die Frage, ob die Konsultationen mit Nordkorea abgeschlossen seien, hieß es, Konsultationen mit Nordkorea seien nötig, da die Untersuchung dort erfolgen werde. Er glaube, dass nach den Diskussionen mit den beteiligten Ländern, den beteiligten Behörden und mit Nordkorea der endgültige Termin festgelegt werde.Ein hoher Beamter der südkoreanischen Regierung hatte am Dienstag (Ortszeit) in Washington gesagt, dass für eine innerkoreanische Eisenbahn-Untersuchung nur noch technische Fragen geklärt werden müssten.