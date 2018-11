Außenministerin: Südkorea will mit Japan über dessen Zahlung für Trostfrauen-Stiftung diskutieren

Photo : YONHAP News

Südkorea erwägt laut seiner Außenministerin verschiedene Optionen in Bezug auf Folgemaßnahmen nach der Entscheidung, eine von Japan finanzierte Stiftung für koreanische Opfer der japanischen Sexsklaverei in Kriegszeiten aufzulösen.Das Außenministerium müsse mit Japan darüber beraten, wie mit der von Tokio für die Gründung der Stiftung bereitgestellten einen Milliarde Yen und den nicht ausgegebenen Fondsmitteln umgegangen werden sollte, sagte Außenministerin Kang Kyung-wha am Donnerstag.Hinsichtlich der Möglichkeit der Rückgabe der Fondsmittel an Japan oder einer Spende für internationale Aktivitäten für Frauenrechte hieß es nur, voraussichtlich würden mehrere Optionen erörtert.Wie verlautete, erwäge die Regierung de facto nicht, die eine Milliarde Yen an Japan zurückzugeben, da Tokio dies als Kündigung der 2015 zwischen beiden Ländern unterzeichneten Einigung über die Trostfrauenfrage betrachtet.Auf die Frage nach einer möglichen Reaktion Seouls auf den starken Protest Japans gegen die Auflösung der Stiftung antwortete Kang nur, es sei besser, nicht übermäßig zu reagieren.