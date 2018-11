Südkorea erstellt PR-Kalender auf Grundlage von Bucket List von Ausländern

Photo : KBS News

Der Koreanische Kultur- und Informationsdienst im Kulturministerium hat einen PR-Kalender 2019 anhand einer sogenannten Bucket List der Dinge erstellt, was Ausländer in Südkorea ein Jahr lang machen möchten.Auf der Liste stehen unter anderem der Besuch eines K-Pop-Konzerts, eine Reise auf die Insel Jeju, das Erleben eines Temple Stay, eine Tour in der demilitarisierten Zone und das Erleben des Nachtlebens.Südkorea will den Kalender in seinen diplomatischen Vertretungen in etwa 180 Orten der Welt verteilen.