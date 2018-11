Politik London äußert Bedauern über Mobgewalt an Koreanerin

Das britische Außenministerium hat tiefes Bedauern darüber geäußert, dass eine südkoreanische Studentin in London von einer Gruppe von Jugendlichen attackiert worden war.



Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit. Das britische Ministerium habe dem Opfer Trost übermittelt und aktive Bemühungen versprochen, um den Fall reibungslos zu lösen.



Der südkoreanische Botschafter in London habe einen hohen Beamten des britischen Außenministeriums getroffen und um die aktive Kooperation des Ressorts und der Polizei gebeten. Der Generalkonsul habe einen zuständigen Beamten der Polizeibehörde von London zu gründlichen Ermittlungen aufgefordert, um die Täter bald festnehmen zu können. Die Polizeibehörde habe ebenfalls Bedauern geäußert und gründliche Ermittlungen versprochen, hieß es weiter.



Eine koreanische Studentin wurde am 11. November in der Stadtmitte von London angegriffen. Sie behauptete, dass die britische Polizei und die südkoreanische Botschaft keine angemessenen Maßnahmen getroffen hätten.