Politik NSC prüft Stand der Umsetzung innerkoreanischer Vereinbarungen

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) hat am Donnerstag getagt, um den Stand der Umsetzung der bei den diesjährigen innerkoreanischen Gipfeltreffen verabschiedeten Erklärungen zu prüfen.



Das teilte das Präsidialamt mit. Das ständige Komitee des NSC habe unter Leitung des Chefs des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, über Folgemaßnahmen zum Ergebnis des innerkoreanischen Gesprächs über die Kooperation in der Luftfahrt am 16. November diskutiert.



Die Mitglieder hätten beschlossen, die Eröffnung einer direkten Flugroute zwischen beiden Koreas aktiv zu überprüfen. Dies könne allen Fluggesellschaften einschließlich der südkoreanischen sowie Fluggästen nutzen und eine friedliche Nutzung des Luftwegs auf der koreanischen Halbinsel ermöglichen.