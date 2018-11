IAEA-Chef: Aktivitäten im Atomkomplex in Yongbyon beobachtet

Photo : YONHAP News

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, hat Nordkorea aufgefordert, Inspektoren wieder in seinem Atomkomplex Yongbyon zuzulassen.In Yongbyon seien Aktivitäten beobachtet worden, sagte Amano laut der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Vorstandssitzung der IAEA. Die Organisation habe mittels Satelliten dortige Aktivitäten verfolgt.Die Aktivitäten stimmten mit der Montage von Reaktorkomponenten und dem Transport dieser Komponenten zu einem unfertigen Reaktor überein. Erst wenn Inspektoren Yongbyon besuchen würden, könne die IAEA den Charakter oder Zweck dieser Aktivitäten bestätigen, hieß es.In Yongbyon befinden sich ein 5MW-Reaktor und ein weiterer in Bau befindlicher Reaktor. Um diese rankt sich der Verdacht, dass sie mit Nordkoreas Atomwaffenprogramm zusammenhängen.Nordkorea hatte im April 2009 IAEA-Inspektoren aus Yongbyon vertrieben.