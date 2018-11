Lim Ki-tack als IMO-Generalsekretär wiedergewählt

Photo : YONHAP News

Lim Ki-tack wird vier weitere Jahre als Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) im Amt sein.Der IMO-Rat billigte bei seiner Sitzung am Donnerstag in London die Verlängerung von Lims Amtszeit bis 2023 einstimmig. Die erste Amtszeit des Koreaners läuft Ende 2019 aus.Die Entscheidung muss bei der nächsten Generalversammlung der Organisation offiziell genehmigt werden.Die Amtszeit des IMO-Generalsekretärs beträgt vier Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.Lim trat 2016 das Amt des IMO-Chefs an. Er studierte an der Korea Maritime and Ocean University und arbeitete im südkoreanischen Ministerium für Ozeane und Fischerei. Später war er auch Chef der Hafenbehörde von Busan.