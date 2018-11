Geheimdienstchef: Korea-Gipfel findet in naher Zukunft statt

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienstchef wird ein neuer innerkoreanischer Gipfel in naher Zukunft abgehalten.Das sagte NIS-Chef Suh Hoon während einer Plenarsitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses am Donnerstag, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Lee Eun-jae, Abgeordnete der Freiheitspartei Koreas, informierte später Reporter darüber.Da das letzte Spitzentreffen in Pjöngjang stattgefunden habe, werde das nächste Treffen in Südkorea abgehalten, habe Suh weiter gesagt.Zum Sakkanmol-Raketenstützpunkt in Nordkorea äußerte der Geheimdienst, dass die Behörde darüber informiert sei, dass es dort Aktivitäten gebe. Der Stützpunkt sei kein Gelände für Raketenstarts sondern für die Lagerung von Raketen. Daher würden solche Bewegungen beobachtet.Außerdem teilte der Geheimdienst mit, es sei gewiss, dass Nordkorea weiterhin international Hackingaktivitäten verübe. Die Behörde verfolge die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit.