Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die USA wegen "rücksichtsloser" und "unmenschlicher" Sanktionen heftig kritisiert.Selbst Spielzeug und Schulmaterialien seien von den Sanktionen betroffen, schrieb die Propaganda-Website Uriminzokkiri heute.Die USA würden in fanatischer Weise rücksichtslose Sanktionen umsetzen und Nordkoreas gewöhnlichen Handel und Wirtschaftsaustausch stilllegen.Die Vorhaltungen wurden in einem Artikel zum 29. Jahrestag der Annahme einer UN-Konvention zu Kinderrechten gemacht.Bereits am Vortag war ein ähnlicher Beitrag veröffentlicht worden. Darin wurde gemahnt, dass die fortbestehenden Sanktionen feindlicher Kräfte gegen das Regime in ihrer Intensität, Dauer und Art beispiellos teuflisch und beständig seien.