Früherer Chef des Obersten Gerichtshofs zu Machtmissbrauch am Gericht befragt

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef des Obersten Gerichtshofs Ko Young-chan wird heute zum Machtmissbrauch an dem Gericht befragt.Ko traf gegen 9.30 Uhr zu der Befragung am Sitz der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral ein.Er war von Februar 2016 bis Mai letzten Jahres Leiter der National Court Administration, der Verwaltungsabteilung des Gerichts. Auch sein Amtsvorgänger Park Byeong-do war diese Woche in der Angelegenheit befragt worden.Ko wird vorgeworfen, sich 2016 in ein Verfahren wegen Bestechung eingemischt zu haben, in das ein amtierender Richter verwickelt war.Auch soll er sich über einen Richterkollegen Zugang zu vertraulichen Informationen verschafft haben, um zu verhindern, dass sich Ermittlungen gegen einen Manager der Kosmetikindustrie zu einem Skandal ausweiten.