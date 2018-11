Samsung entschuldigt sich offiziell bei Opfern von Berufskrankheiten

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat sich bei den Opfern von Berufskrankheiten offiziell entschuldigt, die an seinen Halbleiter- und Display-Fertigungslinien beschäftigt waren.CEO Kim Ki-nam, der die Sparte für Device Solution leitet, sagte am Freitag, er entschuldige sich aufrichtig bei den Mitarbeitern, die unter Krankheiten gelitten hätten, und ihren Familien. Das Unternehmen habe nicht genug Bemühungen unternommen, um zügig eine Lösung zu finden.Er werde bestmögliche Unterstützung anbieten, damit die Entschädigung bis 2028 reibungslos erfolge, versprach er bei der Unterzeichnung der Schlichtungsvereinbarung über den langjährigen Streit zwischen Samsung und den Opfern von Berufskrankheiten, darunter Leukämie.Das Schlichtungskomitee hatte am 1. November seinen Vergleichsvorschlag Samsung Electronics und der Bürgerorganisation Banolim, die die Opfer vertritt, übermittelt. Dieser sieht vor, dass Samsung alle Mitarbeiter entschädigt, die seit dem 17. Mai 1984 in Samsungs Produktionsanlagen für Halbleiter und LCD in Giheung mindestens ein Jahr lang arbeiteten oder noch arbeiten und erkrankt sind. Die Entschädigungssumme beträgt bis zu 150 Millionen Won (knapp 133.000 Dollar) pro Kopf. Samsung wird zudem einen Fonds in Höhe von 50 Milliarden Won (44 Millionen Dollar) für die industrielle Sicherheit und Gesundheit einrichten.