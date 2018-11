Südkorea will mit USA über innerkoreanische Beziehungen beraten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will mit den USA und der Weltgemeinschaft auch über die Angelegenheiten in den innerkoreanischen Beziehungen intensiv beraten, die mit den Sanktionen nicht zusammenhängen.Das sei die Position der Regierung, sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Lee Yu-jin, am Freitag vor der Presse.Über eine gemeinsame Eisenbahn-Untersuchung befinde sich die Regierung derzeit in enger Diskussion mit den USA und der internationalen Gemeinschaft. Die Regierung vertrete die Position, alle anstehenden Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem innerkoreanischen Verhältnis im Rahmen der Sanktionen zu koordinieren, äußerte Lee.Die Regierung wolle größere Bemühungen unternehmen, damit eine innerkoreanische Eisenbahn-Untersuchung in baldiger Zeit starten können, sagte sie weiter. Damit antwortete sie auf die Frage, ob sich die Position der Regierung verändert habe, nachdem sie noch im August die Untersuchung nicht als Sanktionsgegenstand betrachtet hatte.Zu Medienberichten, nach denen die Mobilisierung nordkoreanischer Arbeiter für die innerkoreanische Eisenbahnverbindung erwogen werde, hieß es, der Haushaltsplan des innerkoreanischen Kooperationsfonds für das kommende Jahr sehe keinen konkreten Plan für die Bereitstellung von nordkoreanischen Arbeitskräften und Materialien vor.