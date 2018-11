Wirtschaft Börse in Seoul setzt Verlustserie fort

Die südkoreanische Börse hat ihre Verlustserie fortgesetzt.



Der Leitindex Kospi verlor 0,6 Prozent auf 2.057,48 Zähler. Es war bereits der vierte Handelstag mit einem Rückgang in Folge.



Unsicherheiten rührten vom Handelsstreit zwischen Washington und Peking her, angesichts der gegenseitigen Kritik wegen Maßnahmen zum Handel, erläuterte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.



Vor dem USA-China-Gipfel in der kommenden Woche hätten die Anleger daher gemischte Gefühle, fügte der Experte hinzu.