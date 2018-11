Nordkoreas Vize-Außenministerin tauscht sich mit russischem Botschafter zu Pjöngjang aus

Photo : YONHAP News

Eine hochrangige nordkoreanische Diplomatin, die unter anderem die Denuklearisierungsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten betreut, hat sich am Donnerstag in Pjöngjang mit Gesandten aus Russland getroffen.Wie aus einem Facebook-Beitrag der russischen Botschaft in Pjöngjang von Freitag hervorgeht, kam der russische Botschafter Alexander Matsegora mit der nordkoreanischen Vize-Außenministerin Choe Son-hui zusammen, um Ansichten über den US-Nordkorea-Dialog auszutauschen.Beide Seiten sollen darin übereinstimmt haben, dass man die derzeitigen Probleme mit einem aufeinander abgestimmten und synchronisierten Ansatz lösen müsse.Laut Angaben der Botschaft wurde das Treffen in freundlicher und offener Atmosphäre abgehalten. Ebenfalls teilgenommen hat Anton Khlopkov, Leiter des russischen Zentrums für Energie- und Sicherheitsstudien.