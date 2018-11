Präsidialamt: Möglicher USA-Südkorea-Gipfel am Rande von G20 entscheidet sich spontan

Photo : YONHAP News

Ob sich Präsident Moon Jae-in am Rande des bald stattfindenden G20 Treffens in Buenos Aires zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump treffen wird, entscheidet sich laut Angaben von Seoul erst nach Moons Ankunft in Argentinien.Ein hochrangiger Beamter aus dem Präsidialamt sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag, dass es möglicherweise aufgrund von Trumps sehr kurzem Aufenthalt in Argentinien terminliche Schwierigkeiten für ein persönliches Treffen geben könnte.Jedoch würden beide Seiten sich darum bemühen, ein Gipfel zwischen Seoul und Washington möglich zu machen.Falls es dazu kommen sollte, wäre dies laut Seouls Präsidialamt eine gute Gelegenheit, um Erwartungen für das geplante US-Nordkorea-Gipfeltreffen auszutauschen und auch Südkoreas Vermittlerrolle zu besprechen.Moon wird am kommenden Donnerstag in Argentinien ankommen. Zuvor besucht er Tschechien und danach reist er weiter nach Neuseeland.