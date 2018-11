Ein Film über die landesweiten Proteste gegen die südkoreanische Militärregierung im Juni 1987 hat am Freitag den 39. Blue Dragon Award gewonnen. Dabei handelt es sich um einen der prestigeträchtigsten Preise der koreanischen Filmbranche, der dieses Jahr an der Kyunghee Universität im Ostteil von Seoul ausgetragen wurde.Der Film "1987: When the Day Comes" erhielt auch den Award für den besten Schauspieler, der an Kim Yun-seok ging. Kim wurde für seine Rolle als Polizeichef Park ausgezeichnet, der den Foltertod des Studentenaktivisten Park Jong-chul während einer Polizeiuntersuchung zu verdecken versucht hat.Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Han Ji-min, die im Film "Miss Baek" gespielt hat. Als bester Regisseur wurde Yoon Jong-bin für "The Spy Gone North" ausgezeichnet.