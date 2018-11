Historischer erster Schneefall des Jahres in Seoul

Photo : YONHAP News

Am Samstag kam es zum ersten Schneefall des Jahres in Seoul, der laut meteorologischen Behörden der stärkste erste Schneefall in der Geschichte des Landes war.Das Wetteramt sprach gegen 6:40 am Morgen eine Schneewarnung aus, die drei Stunden später wieder aufgehoben wurde.Demnach habe Südkoreas Hauptstadt mit Stand von 10 Uhr einen Rekord von 8,8 Zentimeter Schnee erhalten. Der vorige Rekord lag bei 4,5 Zentimeter und stammt aus dem Jahr 1990. Seit 1981 misst das Wetteramt systematisch den ersten Schneefall des Jahres.Auch die umliegende Provinz Gyeonggi war von dem Schneefall am Samstag betroffen. In Suwon kam es mit Stand 9 Uhr zu 1,9 Zentimeter Schnee, in Incheon zu 1,2 Zentimeter.