Beide Koreas einigen sich auf Moderinisierung von direkten Telefonlinien

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich darauf geeinigt, direkte Telefonlinien zu moderinisieren.Die entsprechende Vereinbarung sei bei einem Arbeitsgespräch für die Verbesserung des bilateralen Kommunikationsnetzwerks am Freitag im Verbindungsbüro in Kaesong erzielt worden, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.Demnach stimmten beide Seiten über die Notwendigkeit überein, das bestehende Netzwerk mit optischen Faserkabeln zu ersetzen.Das Treffen kam auf Nordkoreas Vorschlag zustande.Die südkoreanische Regierung lieferte im vergangen Juli notwendige Materialien, darunter optische Faserkabel an Nordkorea, um die Hotline zwischen beiden Militärs zu verbessern. Damals hatte der UN-Sanktionsausschuss eine Ausnahme von Nordkorea-Sanktionen gewährt.