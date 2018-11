Außenministerin wird Amtsantrittsfeier von Mexikos Präsident beiwohnen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha wird der Amtsantrittsfeier des mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador am 1. Dezember beiwohnen.Das teilte das Außenministerium in Seoul mit.Kang wird dem neuen mexikanischen Präsidenten einen Höflichkeitsbesuch abstatten und ein persönliches Schreiben des Präsidenten Moon Jae-in übermitteln.Ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Marcelo Ebrard ist ebenfalls geplant. Mexiko ist für Südkorea das erste lateinamerikanische Land, mit dem Seoul 2005 eine strategische Partnerschaft abgeschlossen hat.Unterdessen werden auch US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mikle Pompeo sowie der nordkoreanische Parlamentsvorsitzende Kim Yong-nam bei der Amtsantrittsfeier in Mexiko-Stadt erwartet.