Nordkoreas Parlamentschef besucht Mexiko

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben am Samstag nachträglich berichtet, dass Parlamentschef Kim Yong-nam zur Teilnahme an der Amtsantrittsfeier des mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko City abgereist sei.Wann genau Kim den Flug angetreten hat, ist jedoch nicht bekannt.Laut Medienberichten soll Kims Delegation am 20. November in Peking eingetroffen sein.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Kim in Mexiko-Stadt mit Politikern aus den USA bzw. Südkorea zusammenkommen wird.