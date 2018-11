US-Vizepräsident betont im Gespräch mit Putin Bedeutung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsident Mike Pence hat laut einem Medienbericht den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu aufgerufen, die Sanktionen gegen Nordkorea vollständig umzusetzen.In einem Beitrag der Washington Post am Donnerstag (Ortszeit) heißt es, dass Pence am Rande des Gipfels der Asien-Pazifik-Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) letzte Woche in Mapua Neuguinea dreimal mit Putin kurze Gespräche geführt habe. Dabei habe Pence anstelle von US-Präsident Donald Trump unterstrichen, es sei im Vorfeld eines neuen USA-Nordkorea-Gipfels äußerst wichtig, dass Moskau die Nordkorea-Sanktionen umsetze.Moskau vertritt allerdings die Position, dass es notwendig sei, die Sanktionen gegen Pjöngjang zu lockern.