Aussichtsturm an innerkoreanischer Grenze renoviert

Photo : YONHAP News

Der Aussichtsturm an der innerkoreanischen Grenze in Goseong in der Provinz Gangwon wird renoviert.Nach Angaben des Bezirkamts von Goseong wird der renovierte Wiedervereinigungs-Aussichtsturm Ende Dezember eingeweiht werden.Der 34 Meter hohe und dreistöckige Turm verfügt über eine Gesamtfläche von etwa 1.600 Quadratmetern. Damit ist das neue Gebäude um 20 Meter höher als zuvor.Den 1984 erstmals eröffneten Turm haben bisher über 30 Millionen Personen besucht, die Nordkorea von möglichst nah sehen wollten.