Polizei und Feuerwehr untersuchen Ursache für Feuer an KT-Gebäude

Photo : YONHAP News

Polizei und Feuerwehr untersuchen gemeinsam die genaue Ursache für das Feuer am Gebäude des Telekommunikationsanbieters KT in Seoul.Auch das Nationale Forensische Institut schließt sich den Untersuchungen im Bezirk Ahyeon im Westen Seouls an.Erste Untersuchungen am Sonntag, dem Tag nach dem Großbrand, ergaben, dass im Untergeschoss ein rund 150 Meter langer Kabelschacht Feuer gefangen hatte. Wo genau das Feuer ausgebrochen war, konnte jedoch noch nicht ermittelt werden.KT teilte unterdessen mit, dass mit Stand von 18 Uhr am Sonntag das Mobilfunknetz zu 63 Prozent wiederhergestellt sei. Die Internetverbindungen seien zu 97 Prozent wieder intakt, darunter jene, die für Kreditkartentransaktionen genutzt werden.