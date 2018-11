Internationales Kerzenlichtdemonstration in London wegen Mobgewalt an Koreanerin

Koreanische Einwohner und Studenten in Großbritannien haben sich zu einer Kerzenlichtdemonstration in London versammelt.



Anlass war, dass eine südkoreanische Studentin am 11. November in der Stadtmitte von London von einer Gruppe von Jugendlichen attackiert worden war, die als Briten vermutet werden.



Etwa zehn Teilnehmer forderten bei der Kundgebung am Sonntag in Oxford Circus in London gründliche Ermittlungen durch die Londoner Polizei und die Verhinderung der Wiederholung ähnlicher Fälle.



Sozial Schwache wie Kinder, Frauen und Ausländer wünschten sich, dass sie vor Verbrechen geschützt würden. Man fordere die britische Regierung auf, die Hasskriminalität aufgrund der Rasse oder Religion hart zu bestrafen, verlangten sie.



Die Demonstrationsteilnehmer wollen Anfang Dezember eine weitere Kundgebung abhalten, um die Sicherheit der Koreaner zur Sprache zu bringen.