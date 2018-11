KT will Kunden wegen Brandschäden Gebührenermäßigung gewähren

Photo : YONHAP News

Das Telekommunikationsunternehmen KT will Kunden wegen Brandschäden eine einmonatige Gebührenermäßigung gewähren.Das teilte KT am Sonntag mit.Von der Entscheidung werden Festnetz- und Mobilfunkunden profitieren, die wegen des Brandes in einem KT-Gebäude im Westen Seouls am Samstag Schäden erlitten haben.Die Höhe der Ermäßigung wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Gebühr in den letzten drei Monaten vor dem Brandfall festgelegt.Das Unternehmen fügte hinzu, eine Entschädigung für Kleinunternehmer getrennt zu überprüfen.Im Kabeltunnel im Untergeschoss des Gebäudes von KT in Ahyeon-dong in Seoul brach am Samstagvormittag ein Brand aus. Das führte zu Kommunikationsstörungen in einigen Stadtteilen von Seoul und in der benachbarten Stadt Goyang.